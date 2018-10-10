Поврежденный сухогруз перемещается через Керченский пролив

Сухогруз «Нила», получивший трещину в Азовском море, перемещается на якорную стоянку к берегам Тамани.

На данный момент судно движется своим ходом, сухогруз сопровождает морской буксир «Меркурий». Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на спасательный подцентр Росречморфлота в Керчи.

Также пресс-служба опровергла информацию о том, что судно получило пробоину:

«Никто на мель не садился, никакую пробоину не получал. Судно старое, произошла трещина, небольшое подтопление, откачали своими силами».

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Официальной информации о степени и характере повреждения судна пока нет. Когда сухогруз дойдет до якорной стоянки, будут проведены работы и повреждения будут установлены.

В данный момент судно транспортируется в порт Кавказ. На борту остаются четверо членов экипажа. Вода на судно не поступает.

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