Повысится ли безопасность крымских школ после массового убийства в Керчи?

Трагедия в Керчи заставила чиновников разработать предложения по повышению уровня безопасности и антитеррористической защищенности крымских образовательных учреждений, и направить их на рассмотрение ПУТИНУ. Об этом журналистам ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА.

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«Прямо там, на месте трагедии в Керчи, была создана межведомственная рабочая группа, где мы обсуждали подобные предложения. Далее они были осмыслены и предоставлены на рассмотрение Президенту», — заявила КУЗНЕЦОВА.

Уполномоченный по правам ребенка уточнила, что направленные ПУТИНУ предложения, в частности касаются повышения уровня безопасности образовательных учреждений полуострова