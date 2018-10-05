Появились первые фотографии ИДК возле Крымского моста

Пользователи социальных сетей опубликовали первые фотографии специальных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), установленных при въезде на Крымский мост. Оборудование предназначено для таможенного, пограничного и иных видов контроля транспорта, въезжающего на транспортный переход в Крым. Об этом сообщает Крыминформ.

«Особенностью данного ИДК является высокая проникающая способность и контрастная чувствительность сканеров, что позволяет формировать более четкую картинку на экране оператора при досмотре грузов. Возможности комплекса уникальны, что позволяет рассчитывать на большой интерес к нему со стороны отечественных и зарубежных заказчиков», – сообщает Крыминформ, ссылаясь на исполнительного директора корпорации Олега ЕВТУШЕНКО.

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Уникальный комплекс, созданный дочерним холдингом «Росэлектроника» совместно с учеными МГУ, установлен в станице Тамань Краснодарского края. Комплекс распознает четыре группы материалов – органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы. ИДК способен дистанционно оценить вес всей товарной партии или ее части, обнаруживать незаконные грузы – взрывчатые и наркотические вещества, оружие и боеприпасы. Пропускная способность стационарного ИДК составляет до 25 транспортных средств в час.

Напомним, что движение большегрузов по Крымскому мосту было открыто в полночь 1 октября. Ограничение на проезд по транспортному переходу автомобилей массой свыше 3,5 тонны действовало с момента открытия моста. Водителям грузовиков приходилось пользоваться паромной переправой. За первые сутки с момента открытия движения по мосту в Крым и обратно проехали более 2,2 тысячи большегрузных автомобилей.

Фото: Керченский мост

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