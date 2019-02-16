Появится ли в Аршинцево ещё один пешеходный переход?

Рассматривается вопрос оборудования ещё одного пешеходного перехода в Керчи.

Керчанка, возмущённая неудобствами, причинёнными ей и другим жителям района Аршинцево, в рамках проекта «Виртуальная приёмная» задала вопрос главе администрации Керчи. Он касался оборудования пешеходного перехода возле остановки «Парковая».

«Появится ли пешеходный переход возле остановки «Парковая»? Мы стоим по полчаса, чтобы перейти дорогу. Слева находится выезд из больничного городка, прямо — дорога, а справа едут грузовики на улицу Льва Толстого», — рассказывает керчанка.

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Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook» сообщил, что вопрос оборудования пешеходного перехода в этом месте уже рассматривается.