Появится ли в Керчи еще одна остановка?

Глава Администрации города провел еженедельный прием граждан по личным вопросам.

Один из вопросов, который был рассмотрен на еженедельном приеме граждан — это обустройство еще одного остановочного павильона между остановками «Казакова» и «Фабрика-кухня». Керчанин Степан Васильевич выдвинул эту идею, и аргументировал всё тем, что в таком случае, людям почтенного возраста было бы ближе добираться к городской больнице № 2. Об этом сообщает глава Администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

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В ходе мероприятия заявителю объяснили, что планируется продлить один из городских маршрутов к этому медицинскому учреждению. Для этого необходимо создать соответствующие условия, продумать схему движения.

Уже отремонтирована дорога по улице 12 Апреля. Теперь необходимо заасфальтировать улицу Ванцетти. Ремонт этой дороги планируется выполнить в следующем году.

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