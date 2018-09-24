Появится ли в Керчи многоуровневая парковка?

Как уже известно по поручению Совета Министров в городах Крыма будут организованы парковки.

В Керчи возле Центрального рынка платной парковку собираются сделать уже на следующий год. Однако решат ли обычные платные парковки проблему с движением автомобилей по городским улицам?

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Побеседовав с директором муниципального унитарного предприятия городского округа Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» Романом БОБРОВЫМ, стало известно, что у руководителя родилась замечательная идея строительства в Керчи многоуровневой парковки.

«Считаю, что это очень хороший проект. Он позволил бы обеспечить всех жителей города парковочными местами. Идея находится на стадии моей собственной фантазии, однако все возможности построить многоуровневую парковку в Керчи есть».

В качестве места для расположения парковки рассматриваются несколько локаций.

Парковку можно расположить на территории нынешнего блошиного рынка. В таком случае, торговцам поддержанными поддержанного товара выделят другие торговые места.

Возможность есть установить многоуровневую парковку на территории автовокзала, ведь, когда будет построен новый автовокзал в Солнечном, то здесь сократится количество пребывающих транспортных средств.

Также можно будет подумать о расположении здания парковки и на территории за магазином «Таир», где сейчас находится заброшенное здание.

Несмотря на наличие вариантов расположения многоуровневой парковки, приоритетным является место рядом с Центральным рынком.

«С 8 утра до 2 часов дня сотрудники рынка и прилежащих предприятий сталкиваются с тем, что нельзя поставить транспортное средство. Все мы понимаем, что нужно исправлять ситуацию».

В перспективе конструкция здания предполагает несколько этажей. По словам Романа Александровича, первый этаж можно было бы оборудовать под коммерческие цели, например, сдачу помещений в аренду, а следующие — чисто парковочными местами для транспорта.

Финансирование проекта будет осуществляться, скорее всего, через Федеральную целевую программу.

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