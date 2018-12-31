Поздравление с Новым годом от Крымского мост

В этом году на нашей с Вами «стройки века» была проделана просто колоссальных масштабов работа, которая доказывает, что для людей нет ничего невозможного.

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К концу года строители и конечно же сам Крымский мост решил поздравить всех людей с наступающим 2019 годом.

Он пожелал красивой жизни, как его арки, здоровья крепкого, как его сваи и друзей надёжных, как его опоры.

Помимо этого, нас также порадовали и видеороликом, где подвели итоги уходящего года и поделились результатами проделанной работы.

Приятного просмотра!