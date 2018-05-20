Пожар под Керчью: спасены трое

Крымские спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме в г. Щелкино. В результате оперативных действий на пожаре были спасены 3 человека, а 13 человек было эвакуировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 16:39. В нем говорилось, что пожар возник в одной из комнат пятиэтажного общежития, есть угроза распространения огня на соседние жилые помещения, необходима срочная помощь профессиональных огнеборцев.

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К месту вызова немедленно были направлены сотрудники 1 отделения 18 пожарно-спасательной части (г. Щелкино) 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС по РК, 1 отделения ПЧ-120 (пгт. Ленино) ГКУ «Пожарная охрана Республики Крым».

«По прибытию спасателей выяснилось, что очаг возгорания находится в одной из комнат на 3 этаже. Огонь быстро распространяется и сопровождается задымлением. Поэтому личный состав, проложив рукавную линию, немедленно приступил к тушению огня», — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

Также специалисты пожарно-спасательных подразделений в составе газодымозащитной службы провели разведку помещения, где возник пожар. В результате на пожаре были спасены три человека 1975 г.р., 1979 г.р. и 1980 г.р., а также эвакуированы 13 жильцов из соседних помещений.

К счастью, никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Пожар был полностью ликвидирован в 17:03 час. Огнем уничтожены кровать, диван, оконная рама и личные вещи на площади 18 кв.м. Причины загорания выясняют эксперты.

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