Пожар в Аршинцево: возгорание в дачном кооперативе

Пользователи социальных сетей предупреждают керчан о происшествии.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что в Керчи в районе Аршинцево произошло возгорание в дачном кооперативе «Степное-1».

«Горят 4-5-6 линии, от 50 номера (влево от вагончика-конторы)», — сообщают керчане.

Местные жители, которые заметили возгорание, оперативно вызвали службу МЧС и принялись тушить пожар собственными силами.

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Несмотря на усилия, огонь перекинулся на некоторые огороды и повредил жилые сооружения.

Уважаемые керчане и гости города! Помните, что в городе начался пожароопасный сезон! Соблюдайте необходимые правила безопасности!

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

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