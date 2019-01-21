Пожар в Керченском проливе: количество погибших увеличилось (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

С каждой минутой мы узнаем все больше и больше подробностей о чрезвычайном происшествии в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв.

По данным пресс-службы, на борту одного судна находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту второго судна — 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Россиян среди членов команд, по предварительным данным, нет.

Читайте: Один моряк погиб при пожаре в Керченском проливе

«Спасательная операция идет. Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Росморречфлота сообщается, что при передаче топлива с одного танкера на другой у берегов Крыма – 15 миль южнее мыса Такиль со стороны Керчи за пределами территориальных вод – по сообщению с проходящих мимо судов на одном из судов произошел взрыв, разгорелся пожар, который потом перекинулся на второе судно.

Пожар мог произойти из-за нарушения техники безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.

По последней информации в Черном море спасено 14 человек, 9 тел достали из воды.

Руководитель Крымского республиканского центра медицины, катастроф и скорой медицинской помощи Сергей ОЛЕФИРЕНКО сообщил Крыминформу, что медики в Керчи и Феодосии готовы к приему пострадавших в Черном море. В случае необходимости будет задействована санитаная авиация.

Капитану порта Керчь и экстренным службам дано распоряжение готовиться к приему пострадавших.

По состоянию на 21:28 все службы передают об уже 11 погибших при пожаре в Керченском проливе.

Спасатели подняли из воды тела 11 моряков с двух горящих судов. Еще 12 спасены.

Гражданские суда, на которых в понедельник произошел пожар, находились на нелегальной якорной стоянке. Они занимались нелегальной перевалкой нефтепродуктов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре на судах.

«Вышло судно «Смольный» в район ЧС из Керчи. Это судно серьезное, предназначено, в том числе и для проведения спасопераций, оно принадлежит одной из керченских частных компаний», — сказал замглавы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

По данным пресс-службы Росморречфлота, на месте происшествия работают также спасалельные суда «Спасатель Демидов» и «Меркурий».

К спасению моряков в Керченском проливе привлечены суда Черноморского флота.

По сообщениям росморречфлота, к счастью, горящие танкеры в Черном море не нанесли ущерба экологии.

Поиски еще семи человек продолжаются. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, погибли как минимум 14 человек.

Генеральное консульство Турецкой Республики в Новороссийске проверяет информацию о пострадавших гражданах своей страны в ходе пожара на двух судах в Керченском проливе.