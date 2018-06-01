Пожар в Керчи в районе «Нижнего Солнечного»

В редакцию КерчьИНФО написали местные жители, ставшие очевидцами возгорания в районе остановки «Нижний Солнечный».
Как рассказали керчане, здесь загорелась трава. Пламя довольно большое, и огонь распространяется быстро. По сообщением очевидцев, возгорание распространилось на 100 метров в длину.
На место происшествия оперативно выехала бригада пожарных. Спасатели занимаются тушением возгорания.
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Причина возгорания неизвестна.
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