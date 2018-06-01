Пожар в Керчи в районе «Нижнего Солнечного»

В редакцию КерчьИНФО написали местные жители, ставшие очевидцами возгорания в районе остановки «Нижний Солнечный».

Как рассказали керчане, здесь загорелась трава. Пламя довольно большое, и огонь распространяется быстро. По сообщением очевидцев, возгорание распространилось на 100 метров в длину.

На место происшествия оперативно выехала бригада пожарных. Спасатели занимаются тушением возгорания.

Читайте: МЧС Крыма предупреждает о высокой пожароопасности

Причина возгорания неизвестна.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.