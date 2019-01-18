Пожар в Керчи: есть пострадавшие (ВИДЕО)

В произошедшем разбираются эксперты.

Сегодня приблизительно в 10:00 в редакцию КерчьИНФО пришло письмо. Молодая девушка сообщила, что в соседнем доме что-то произошло. На видеозаписи зафиксировано как работают пожарные, а из окна идет дым.

«На Индустриальном Шоссе, 7 что-то случилось. Страшно стало в связи с последними событиями», — рассказывает керчанка.

По словам девушки, возле дома начали собираться люди, примерно через 15 минут приехала скорая помощь. Из окна между третьим и четвертым этажами был виден дым. Пожарные вынесли газовый баллон.

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Журналисты КерчьИНФО, узнав эту новость, сразу связались с главным управлением МЧС России по Республике Крым. В ведомстве рассказали, что сегодня в 08:26 поступило сообщение о том, что в Керчи в двухкомнатной квартире дома по улице Индустриальное шоссе произошел пожар. На место сразу же выехали специалисты МЧС и скорой медицинской помощи. На пожаре был спасен 1 человек. Ему диагностировали легкую степень отравления угарным газом и доставили в Керченскую городскую больницу №1. Жители верхних этажей дома были эвакуированы. Пожар полностью ликвидирован в 09:35. Пожар в Керчи: есть пострадавшие Видео появится на сайте немного позже.