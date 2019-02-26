Пожар в Керчи: трое человек пострадали

Вчера в девятиэтажке по улице Буденного произошел пожар, в результате которого трое человек доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Крыма.

Возгорание произошло на пятом этаже многоэтажного дома, огонь захватил 30 кв.м помещения. Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС быстро ликвидировали огонь и эвакуировали из здания 15 человек, в том числе троих детей.

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«На пожаре спасены три человека, которые жили этажами выше. Они переданы медикам с предварительным диагнозом – отравление угарным газом», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным пожар начался в пустой квартире. Причины возгорания устанавливаются.