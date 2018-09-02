Пожар в Старом Крыму локализован

Лесной пожар, который вчера образовался на горе Агармыш возле Старого Крыма локализован. Об этом РИА Новости Крым сообщил помощник начальника крымского главка МЧС России Владимир ИВАНОВ.

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В ведомстве сообщили, что площадь возгорания была около 20 гектар.

«17:25 пожар локализован. Всего в его ликвидации принимали участие 256 человек. От МЧС было задействовано 43 человека и 12 единиц техники. Работала авиация МЧС России – вертолет МИ-8 совершил 16 сбросов» – рассказал Владимир ИВАНОВ.

Он также уточнил, что помимо сотрудников МЧС, пожар помогали тушить 150 казаков, местных жителей и волонтеров.

Операцию по ликвидации возгорания усложняла труднопроходимая местность – смешанные леса и крутые склоны и из-за этого к очагу пожара было сложно подобраться.

«Тем не менее, в кратчайшие сроки пожар удалось локализовать. Сейчас ведутся работы по его полной ликвидации. Угрозы населенным пунктам нет, а соответственно жертв тоже не было», – заявил помощник начальника главка МЧС.

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