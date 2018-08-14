Пожар в ущелье Уч-Кош потушили

Природный пожар на территории Крымского природного заповедника в районе урочища «Уч-Кош» возле Ялты полностью ликвидирован.

Вчера вечером пожар в ущелье Уч-Кош, длившийся два дня, наконец, удалось потушить. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым. В его ликвидации участвовало около 100 единиц специализированной техники, а также военнослужащие Росгвардии, специалисты МЧС по РК, аэромобильная группировка МЧС г. Севастополь, волонтеры и добровольцы, лесопожарные формирования Ялтинского лесничества Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

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Ориентировочная площадь пожара составила 26 Га.

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