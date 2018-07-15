Пожар возле Крымского моста

В Керчи в микрорайоне «Солнечный» пожар. Здесь горит сухая трава и деревянное здание. На место происшествия оперативно выехали пожарные.

Как можно увидеть на фото, огонь распространился на довольно большую площадь, уничтожив участки травы. Причина возгорания неизвестна.

Как сообщалось ранее на сайте КерчьИНФО, в городе действует режим особой пожарной опасности. Керчане, соблюдайте правила безопасности, будьте осторожны, внимательны и аккуратны!

Читайте: 100 юных керчан посетили пожарно-спасательную часть города

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.