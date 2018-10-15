Познакомилась с парнем: два месяца в плену и жестокое насилие

В Крыму нашли девушку, пропавшую больше двух месяцев назад.
В отделение полиции по городу Ялта поступило сообщение о том, что пропала 24-летняя местная жительница. В полицию за помощью обратилась сестра девушки, с которой та перестала выходить на связь с 6 августа. Телефон девушки также молчал. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Полицейские немедленно приступили к розыску. Были опрошены ее родные, близкие и друзья. Отрабатывались самые разные версии. В том числе, проверялись данные о том, не покидала ли девушка территорию Крыма. Ориентировки с приметами пропавшей были размещены в социальных сетях, средствах массовой информации, интернет-сайтах.
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В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска смогли установить местонахождение пропавшей.
Выяснилось, что все это время девушку незаконно удерживал в заброшенном здании ранее судимый 36-летний мужчина. Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан.
«Потерпевшая познакомилась на остановке общественного транспорта с мужчиной, который пригласил ее к себе домой. Попав в его жилище, потерпевшая уже не смогла самостоятельно его покинуть, при этом она неоднократно подвергалась насильственным действиям».
Также девушка сообщала, что под угрозой физической расправы злоумышленник завладел её личными вещами, в том числе ювелирными украшениями и мобильным телефоном.
В настоящее время следователями главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым в отношении подозреваемого приняты процессуальные решения. Согласно действующему законодательству, злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы.