Практика семейного образования в Керчи набирает обороты

Ранее в редакцию КерчьИНФО поступило письмо от жительницы города с просьбой узнать, практикуется ли в Керчи такая форма обучения, как семейное образование.

Семейное образование — это форма получения образования в Российской Федерации, предусматривающая изучение общеобразовательной программы вне школы, которая предполагает право учащегося на прохождение промежуточных аттестаций в образовательном учреждении, а также обязательное прохождение государственной итоговой аттестации.

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Многие путают семейное образование с домашним обучением, однако это две совершенно разные формы обучения.

На домашнее обучение уходят только по состоянию здоровья. Тогда образованием ребёнка занимается школа: к нему приходят учителя и проводят обучение по школьной программе на дому. А семейное образование — это добровольный перенос ответственности за обучение ребёнка со школы на родителей. В этом случае школа только проводит аттестацию, но никак не участвует в учебном процессе. Для перехода на семейное образование не нужно никаких причин, кроме желания родителей. Также в любой момент обучающийся, который находится на семейном образовании, может вернуться к занятиям в школе.

В управлении образования Керчи нам рассказали, что в городе семейное образование практикуется с тех пор, как Крымский полуостров вошёл в состав Российской Федерации. В данный момент школы проводят набор обучающихся как в обычные классы, так и на семейное образование и самообразование.

Каждая школа обязана предоставлять эту услугу, однако на сегодняшний день семейное образование существует не во всех образовательных учреждениях Керчи. Причина — родители детей, обучающихся в этих школах, не обращались в управление образования с просьбой перевести их детей на семейное образование.

В прошлом году в школах Керчи на семейном образовании обучалось больше 50 школьников разных возрастов. Эта форма обучения набирает популярность.

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