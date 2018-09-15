Правительство Крыма выделило 76 миллионов рублей на ликвидацию последствий выброса в Армянске

Правительством Крыма из резервного фонда было выделено 76 миллионов рублей на ликвидацию последствий выбросов вредных и загрязняющих веществ в Армянск и ближайших населенных пунктов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Мининформа РК.
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Ранее, глава администрации Армянска Василий ТЕЛИЖЕНКО сообщил, что на севере Крыма был введен режим ЧС, из-за ухудшения экологической ситуации. Концентрация вредных веществ в Армянске была превышена в пять раз.
Власти Крыма рассматривают шесть основных версий случившегося, а по словам заместителя председателя Совета министров Республики Игоря МИХАЙЛИЧЕНКО, одна из версий – это выброс вредных веществ из сопредельного государства.