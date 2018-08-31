Правоохранительные органы не подтвердили факт взрыва гидроцикла в Геленджике

Следственным управлением проводится проверка по факту публикации о взрыве гидроцикла в Геленджике.

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации от 31 августа 2018 года об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомаства.

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Администрация курортного города также опровергает информацию о происшествии, называя данную публикацию в сети провокацией.

«По данным управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуации администрации Геленджика, подобных происшествий на воде в границах муниципального образования город-курорт Геленджик зафиксировано не было. Такую же информацию нам подтвердили и коллеги из администрации Кабардинского внутригородского округа», — сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

По неподтвержденной информации данное видео не относится к Краснодарскому краю. Предположительно запись была сделана на одном из курортов Турции.

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