Правовое регулирование международных автомобильных перевозок

Основные сведения

Автомобильный транспорт обеспечивает прочные экономические отношения между странами. Несмотря на то, что существуют и другие выды транспорта, автомобили имеют ряд несомненных преимуществ:

Маневренность. Может быть осуществлена доставка сборных грузов из Литвы, даже если речь идет о маршруте между маленькими населенными пунктами. Относительная срочность. Можно с высокой точностью определить, когда груз будет доставлен. Упаковка. Зачастую она требуется в существенно меньших объемах.

Как работают компании, осуществляющие международные перевозки?

Их деятельность регламентирована нормативными актами. Они могут быть выпущены государственными и негосударственными органами. Сегодня существует более 40 организаций, занимающихся вопросами международных перевозок. Наибольший авторитет имеет Комитет по внутреннему транспорту. Кроме того, большую роль в отрасли играют:

ООН;

Европейская экономическая комиссия;

Международный союз автотранспорта.

Комитет по внутреннему транспорту работает на базе ЕЭК. Здесь решаются не только насущные вопросы, но и разрабатываются планы на перспективу. Сотрудники регулярно опрашивают представителей транспортных организаций на основе полученных данных формируют соответствующие нормативные акты. Важная тема для дискуссий — налаживание сотрудничества между компаниями.

Подобные дискуссии позволяют делать более выгодные условия для конечных потребителей. Достаточно воспользоваться калькулятором доставки грузов из Германии в Россию, чтобы увидеть свою выгоду.

Кто еще может отказывать влияние на транспортную отрасль?

Особое значение имеет Международный Союз Автомобильного Транспорта. Это крупнейшая неправительственная организация, которая занимается вопросами перевозок между различными организациями. Она была основана в 1948 году, а ее штаб-квартира располагается в Женеве. У нее есть Устав, который направлен на то, чтобы способствовать развитию международных перевозок. Кроме того, страны, подписавшиеся под документом, обязуются защищать интересы работников отрасли.

Данная организация выступает за унификацию и упрощение регламентов разных стран. Регулируются таможенные стандарты, создаются общие формы контрактов. Есть десятки серьезных вопросов, по которым работают в МСАТ. Данный союз — некоммерческая организация. Каждые 2 года созывается Конгресс структуры, на котором встречаются представители различных стран и континентов.

После каждого заседания выпускается общий документ, в котором указываются все достигнутые соглашения. Россия, Украина и Беларусь, а также большинство стран Европы являются членами МСАТ.

Проблемы, которые возникают у организаций

Сложности при разработке нормативных актов связаны с тем, что отрасль грузоперевозок находится на стыке разных отраслей права (частного и публичного). Именно поэтому источники правового регулирования имеют вид специализированных законов. Сегодня в основе взаимоотношений между организациями и клиентами лежат международные соглашения. Хотя далеко не всегда эта норма соблюдается.