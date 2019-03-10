Праздник Масленицы на КУОРЕ: веселые проводы зимы (ФОТО, ВИДЕО))

Семейный клуб «Сказка» провел праздник Масленицы для жителей одного из микрорайнов Керчи.
Дети и взрослые смогли не только посмотреть театрализованное представление, посвященное проводам зимы, но и сами поучаствовали в потешных забавах и конкурсах.
Керчане не забывали и подкрепиться: праздничный стол с различными яствами и традиционным самоваром с блинами ожидал больших и маленьких гостей праздника.
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В конце праздника было торжественно сожжено чучело зимы, после чего юные жители Керчи и их родители с удовольствием приступили к поеданию блинов.
Чучело зимы сожгли на КУОРЕ: Масленица со сказкой (ФОТО, ВИДЕО)