Предложение социального проекта «Продукты без посредников»

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСПОЛИТИКИ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О СДЕРЖИВАНИИ РОСТА ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ

в рамках гражданского контроля реализации планов Президента РФ в области снижения цен на продовольственные товары и по итогам обращения керчан к Президенту РФ 7.06.2018 о высоких ценах на продукты в Керчи

В связи с жалобами жителей Крыма и Керчи на высокие цены на продукты , с обращением керчан к Президенту РФ Путину В.В. лично на прямой линии 7 июня 2018г с данной проблемой и в целях выполнения госпрограммы продовольственной безопасности России и реализации Указа Президента РФ от 6 августа 2014г № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ № 778 от 7.08.2014 о реализации Указа Президента РФ, включая антикризисный План Правительства предлагаем к реализации в регионе проект «ПРОДУКТЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ» (далее – ПБП).

Предлагаем дать поручение о социальной рекламе предлагаемого проекта ПБП, т. к. в бюджете любого региона предусмотрены средства на информирование жителей органами власти о своей пользе.

КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ.

Т.к. аксиомой является огромный разрыв между ценами производителей продуктов и торговыми ценами в магазинах и на т.н. ярмарках «выходного дня», то СУТЬ ПРОЕКТА ПБП в создании системы простых и эффективных ПРЯМЫХ МИНУЯ МАГАЗИНЫ поставок продуктов питания от производителей населению из следующих элементов и цена ПРОДУКТОВ СНИЖАЕТЬСЯ НА ВЕЛИЧИНУ МАГАЗИННОЙ НАЦЕНКИ:

1. Районные сообщества потребителей-участников проекта «Продукты без посредников»

2. Районных сайтов проекта ПБП (сайты совместно с местными администрациями) в режиме интернет-магазина, где поставщики могут оставлять свои предложения по ценам без торговых наценок, а жители свои заявки на поставку им на дом продуктов. Оператором сайтов проекта ПБП могут быть частные компании или НКО в сфере потребкооперации. Функции оператора проекта в соединении за небольшой % заявок потребителей, поставщиков и представителей малого бизнеса (начиная с ИП с личной автомашиной), которые обеспечивают доставку товаров (берут телефоны граждан и поставщиков у оператора районного сайта проекта ПБП и везут мелкооптовые партии товаров от производителей продуктов к жителям домов)

3. Постоянная социальная реклама сайтов проекта ПБП жителям в местных СМИ, объявления на подъезды, через советы ветеранов и домкомы, ЖСК и ТСЖ для формирования микрорайонных соцсетей потребительской кооперации для регулярной еженедельной генерации заявок от жителей.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ С АНАЛОГАМИ:

Аналог № 1: Все частные продуктовые, в т.ч. интернет-магазины работают как коммерческие предприятия и по определению не нацелены и не должны стремиться снижать цены, а наоборот стремятся продавать по максимально возможным ценам в целях извлечения прибыли. В нашем проекте это контролируется – 1. Авторами проекта по договорам с администрациями, 2. Администрациями регионов и муниципалитетов, 3. Операторами проекта, работающим по договорам с авторами и администрациями с регулярной отчетностью пред ними. 4.Формируемыми Сообществами потребителей в микрорайонах.

Аналог № 2 – продуктовые ярмарки (в МО ярмарки «Ценопад»), но они малоизвестны жителям и в них нет системы социальной рекламы постоянного сбора заявок и работы с большим количеством поставщиков по предложенной логистике, в них нет простой логистики для жителей по формированию через интернет и представителей потребсообществ в микрорайонах регулярных заявок на поставки продуктов к домам жителей, нет операторов по обработке заявок в режиме он-лайн, а потому традиционные ярмарки и имеют объективные ограничения по увеличению поставок населению, ограниченных их не большим количеством и небольшой емкостью площадок для хранения продуктов.

Продуктовые ярмарки т.н. «выходного дня» вообще никакого влияния на сдерживание цен не имеют, т.к. в них не заложен даже принцип ярмарок МО «Ценопад» по обязательному предложению цен ниже рыночных и они от рыночных цен ничем не отличаются и потому без предложенной логистики ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОСТАВОК ПРОДУКТОВ ПО ЦЕНАМ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ БЕЗ ТОРГОВЫХ НАЦЕНОК И КОНТРОЛЯ ЦЕН никак не помогают выполнять задачи госпрограммы, указов Президента и Постановлений Правительства РФ. В результате – резкий рост цен по сравнению с 2014г и их неуклонное повышение и жалобы производителей, что их душат наценками алчные торговцы. СМИ переполнены такими примерами.

Поэтому предлагаем проводить ежемесячно совещания совместно с нашими экспертами, руководителями и экспертами НКО, с представителями торговых сетей и их поставщиков, для составления «дорожной карты», т.е. плана решения проблемы роста цен с графиком конкретных действий.

Для реализации проекта «ПРОДУКТЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ» предлагаем заключить договор присоединения к проекту ПБП с автором проекта об авторских правах и о помощи в его реализации.

Для регистрации в проекте ПБП, с вопросами о его реализации программы, оказания методической информационной помощи можно обращаться по адресу в Интернете:

gosprogramm.vam@yandex.ru

Контактный телефон: 8 9652290859

Президент «Экспертно-аналитического центра по модернизации и технологическому развитию экономики»: В.Г.Вердиев

Директор Института политической культуры: В.Ю.Волчков

Эксперты Ассоциации в Крыму:

Михальчук Николай Петрович 89780184074 minip@yandex.ru

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