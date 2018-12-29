Предновогодний переполох в Керчи: в банкоматах очереди, а на дорогах — пробки

До Нового года осталось всего два дня. Это волшебный праздник, символами которого для большинства людей является новогодняя ёлка, гирлянды, украшения, праздничный стол с разнообразием блюд.

В Новый год исполняются самые сокровенные желания и начинается новая жизнь.

В преддверии Нового года в Керчи начался настоящий переполох. Жители города наблюдают возле банкоматов большие очереди, а на дорогах пробки. Об этом сообщили в редакцию КерчьИНФО керчане, которые торопливо готовятся к долгожданному празднику.

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Кроме того, большие очереди наблюдаются на автовокзале. По информации «Крымавтотранса» расписание автобусов пригородного, междугороднего и межрегионального сообщения в Крыму в новогодние праздники изменится, а первого, второго, шестого и седьмого января большая часть рейсов будет сокращена, поэтому билеты необходимо приобретать заранее.