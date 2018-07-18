Предположение спелеологов: длина пещеры под «Тавридой» может составлять десятки километров

Исследование недавно обнаруженной пещеры под «Тавридой» уже приносит результаты. Спелеологи заявили, что пещера может иметь продолжение. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС председатель совета Российского союза спелеологов, ученый секретарь Крымского отделения Российского географического общества Геннадий САМОХИН.

«Уже обнаружены полости. Будет произведено бурение сверлом диаметром 600 мм для спуска спелеологов. То есть это может случиться завтра-послезавтра. Это однозначно единая геологическая система, которая сейчас местами перекрыта глинистыми и отвальными отложениями. Она была системой единого водоносного горизонта в древние времена», — сообщил САМОХИН.

Также он заявил, что пока неизвестно, на сколько километров в длину может быть пещера. Специалисты на данный момент проводят вертикальное электрозондирование, проверяя пространство пещеры с другой стороны трасс. По словам САМОХИНА, еще рано говорить, сколько километров в длину может быть пещера.

«…это может быть и два километра, а может и десятки километров», — сказал он.

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