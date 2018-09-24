Предпремьерный показ: первые зрители высоко оценили художественный фильм про Крымский мост на кинофестивале в Ялте

Романтическую комедию «Крымский мост. Сделано с любовью!» режиссера Тиграна Кеосаяна и сценариста Маргариты Симоньян представили на ежегодном Международном кинофестивале «Евразийский мост» в Ялте во внеконкурсной программе.

Фильм о любви в обстоятельствах стройки в Керченском проливе впервые показали на большом экране в Крыму. Предпремьерный показ состоялся почти за месяц до выхода картины в широкий прокат. Новую киноленту увидели участники и гости фестиваля, а также жители Крыма и отдыхающие.

«Фильм получился жизненным. Показали, как тяжело было строить мост, как трудились люди на стройке. Мне понравилось, что не забыли про историю и переплели ее с сегодняшним днём. В некоторых моментах пробило до слез», — рассказал Максим Жуков из Ялты.

«Я учусь в Крыму и уже два раза ездил по Крымскому мосту. Ещё когда его строили (автодорожную часть), интересовался проектом, какие детали используют. А вот теперь увидел жизнь строителей. Пусть на экране, но ощущения реальные», — рассказал Александр Толстобров из Московской области.

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«Фильм — добрый, душевный, с хорошим юмором. Здорово, что он про такое значимое событие — про мост, который соединил нас с материком. Хорошая история, и мне понравилось, что ее связали с первой попыткой строительства моста», — рассказала Дарья Красовская из Ялты.

«Я слежу за стройкой Крымского моста с самого начала. Интересно все: кто строит, как строит, чем строит. Про техническую часть много написано, но хотелось увидеть жизнь вокруг этого железа и бетона. И фильм как раз показал человеческую сторону стройки. Он про отношения, про дружбу, про любовь, и это здорово. Жить надо с любовью», — рассказала Алена Кропотова из Симферополя.

«Понятно, что фильм художественный. Но ощущение, что реально побывал на стройке Крымского моста. Очень понравилось. Радует, что в нашей стране и мосты хорошо строят, и фильмы про это снимают, — рассказал Андрей Зуев из Москвы. – Очень ждали этот мост, чтобы по нему приехать в Крым. Хорошая дорога получилась. Мы под впечатлением и от моста, и от фильма про этот мост».

Фильм снимался на крымском берегу и в Керченском проливе в период строительства. Участники актерской группы – Ирина Розанова, Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Лаура Кеосаян, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов, Алексей Демидов и другие – работали рядом с мостовиками, которые погружали сваи, монтировали пролеты, бетонировали опоры. В эпизодических ролях и съемках массовых сцен были задействованы жители Крыма и Кубани.

В широкий прокат фильм выйдет 1 ноября 2018 года.

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