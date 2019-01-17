Предприятия и учебные заведения Керчи будут сотрудничать с Сирией?

Задача крымско-сирийских проектов – взаимодействие между сирийскими и российскими предприятиями. Об этом сообщает министр промышленной политики Республики Крым Андрей ВАСЮТА.

Также важными направлениями взаимодействия являются культурный обмен между регионами и странами, возможность прохождения морской практики на судах курсантами морских училищ Республики Крым и города Севастополя, а также обучение граждан Сирии в морских училищах Крыма.

По словам ВАСЮТЫ, на данный момент достигнута договоренность об участии ряда крымских промышленных предприятий в развитии торгово-промышленного сотрудничества между Россией и Сирией в области сварочного производства.

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«В качестве одного из направлений потенциального взаимодействия рассматривается строительство малогабаритных и крупнотоннажных судов, моторных лодок, выполненных из композиционных материалов, для прибрежной инфраструктуры, а также проведение судоремонтных работ», – добавил министр.

Еще одним важным направлением торгово-экономического взаимодействия может стать поставка и монтаж экспресс-железнодорожных путей.

Напомним, что 15-16 октября 2018 года по приглашению сирийской стороны состоялся официальный визит крымской делегации в Сирию, в ходе которого был подписан меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве Республики Крым и Сирийской Арабской Республики.