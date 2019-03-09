Предприятия Керчи вернули долги по зарплате

По требованию прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в размере 3 300 000 рублей. Об этом сообщила исполняющая обязанности прокурора города Керчи Юлия ТАРАВАЯ.

Наибольшая сумма задолженности погашена на предприятиях МУП МОГОК РК «КП Аршинцево», МУП МОГОК РК «ЖилсервисКерчь», ООО «Судоремонтная компания «НАДЕЖДА».

Таким образом были восстановлены трудовые права почти 160 работников.

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За 2018 год в сфере оплаты труда было выявлено более 200 нарушений. С целью их устранения было внесено 60 представлений, направлено в суд более 160 заявлений о взыскании невыплаченной зарплаты на сумму 2 500 000 рублей, наказано в дисциплинарном и административном порядке 50 должностных лиц.

В отношении ООО «Судоремонтная компания «Надежда» возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам в размере 420 000 рублей.