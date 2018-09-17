Предприятия строящие Крымский мост уплатили налогов на 120 млрд рублей

Компании-строители Крымского моста «Стройгазмонтаж» и «Мототрест» с 2015 года заплатили налогов на 120 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий РОТЕНБЕРГ, пишет РИА Новости.

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«Мы с 2015 года заплатили 120 миллиардов рублей налогов. Это приличная, большая сумма. Мы относимся к работе по-государственному, все делаем в срок, не увеличивая бюджеты», — сказал Аркадий РОТЕНБЕРГ в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

Напомним, что Крымский мост является самым длинным мостом в Европе протяженностью 19 километров, а общая стоимость проекта – 227,92 миллиарда рублей.

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