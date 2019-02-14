Предприятиями Керчи, Ялты и Симферополя выполнено 24% общего объема строительства по Крыму

Строительство в Крыму развивается.

Объем работ по строительству, выполненных предприятиями и организациями Крыма, в январе-декабре 2018 года составил 146 300 000 000 рублей, или 241,3% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Предприятиями Керчи, Ялты и Симферополя выполнено 24% общего объема строительства по Крыму.

В январе-декабре 2018 года введено в эксплуатацию 764 000 кв. м общей площади жилых домов. На городской округ Симферополь и Симферопольский муниципальный район приходится 50,2% общего объема введенного в эксплуатацию жилья.

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Населением за счет собственных и заемных средств построено 416 000 кв. м общей площади. За счет средств федерального бюджета построено 3 200 кв. м общей площади жилых домов.