Представители Китая, Греции и Сирии приедут в Керчь на форум высоких технологий

Этой осень в Керчи пройдет первый международный форум высоких технологий. Об этом сообщает Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов.

Форум состоится в период с 28 по 29 сентября 2018 года. На мероприятии соберутся представители из разных стран: Белоруссии, Турции, Китая, Сирии, Молдавии, Сербии, Греции и др. Кроме того, свое участие подтвердили крупные специалисты в области высокотехнологичного производства, блокчейн-технологий.

Цель форума — создание глобальной международной площадки для делового общения, коммуникаций, а также демонстрация новейших разработок в сфере высоких технологий.

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Участники события рассмотрят широкий круг вопросов, касающихся развития цифровой экономики, внедрения передовых технологий в производство, IT-технологий, развития портовой отрасли, агропромышленного производства и переработки продукции.

Мероприятие предоставляет возможность наладить новые бизнес-контакты, обменяться опытом, встретить потенциальных клиентов и рассказать им о своих разработках и проектах, получить стратегическую информацию о тенденциях и перспективах развития инновационных технологий.

Подробности по телефону: +7 985 016 8326.

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