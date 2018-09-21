Преимущества рекламы на самоклеящейся пленке

Сегодня как крупные компании, так и небольшие предприятия часто используют в целях рекламы самоклеящуюся пленку. Яркие и красочные наклейки сразу же привлекают внимание многих потенциальных покупателей, позволяя компании привлечь новых клиентов. Высокая популярность самоклеящейся пленки обусловлена целым рядом преимуществ, которыми она обладает.

Особенности печати на самоклеящейся пленке

Для печати используется тонкая, но достаточно прочная пленка, которую легко приклеить на любую поверхность. Печать может быть как цветной, так и черно-белой (многие черно-белые рисунки и фотографии смотрятся очень красиво, так что в целях рекламы целесообразно использовать оба способа печати).

Краски для изображений отличаются стойкостью, не смываются водой и очень долго не выцветают. Благодаря этому рисунок, нанесенный на лицевую сторону материала, будет выглядеть очень ярко и привлекательно.

Печать на самоклеющейся пленке очень часто заказывают владельцы новых компаний, которые не располагают достаточно большим бюджетом. Ведь такая пленка имеет доступную стоимость, наклеивать её очень легко, а благодаря использованию стойких красок нанесенный рисунок долго не выгорает на солнце.

Поэтому самоклеящуюся перфорированную пленку стоит использовать тем предпринимателям, которые желают выгодно продемонстрировать свою продукцию или услуги и при этом неплохо сэкономить.

В чем плюсы самоклеящейся пленки?

Популярность рекламы на самоклеящейся пленке никогда не падает, ведь такая реклама полностью оправдывает себя на практике. Преимущества самоклеящейся пленки следующие:

она отлично подходит для размещения на различном транспорте. К примеру, реклама на автобусе или такси будет видна жителям разных районов города. Так что при помощи самоклеящейся пленки можно охватить очень большую аудиторию потенциальных покупателей;

невысокая стоимость пленки позволяет заказывать её печать даже тем, кто не имеет достаточно средств для заказа другой рекламы. Несмотря на доступную стоимость, пленка с нанесенными на ней изображениями и рекламными слоганами будет смотреться очень эффектно;

благодаря прочности и устойчивости к влаге и перепадам температур самоклеющуюся пленку можно использовать и в помещении, и на открытом воздухе. Даже если через некоторое время под действием солнечных лучей изображение немного утратит свою яркость, то заменить пленку будет очень легко;

при наклеивании материал ложится ровно, не образуя складок и не деформируясь. Поэтому рисунок на нем всегда будет очень красивым и реалистичным.

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