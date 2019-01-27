Солнечный день на пляже Сморжевского: море, чайки и мусор (ФОТО)

Вывоз мусора — одна из самых актуальных проблем Керчи.

На днях керчанка прислала в редакцию КерчьИНФО несколько фотографий, которые заставили ужаснуться.

В зимний солнечный день на пляже Сморжевского можно наблюдать прекрасный вид на море, стаи птиц и переполненные урны. На лавках сидят люди, которые пришли подышать свежим воздухом и погреться на солнышке.

«Куда смотрят власти города? Никакого порядка нет на пляже Сморжевского», — пишет керчанка.

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Мы живем на удивительном кусочке крымской земли, который производит впечатление на туристов. Все они говорят, что Керчь — очень чистый город, потому что чаще всего осматривают достопримечательности и центр. А ведь скоро наш мусор станет главной достопримечательностью.

Прекрасный день на пляже Сморжевского: море, чайки и мусор