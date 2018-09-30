Прекрасный мыс Тарханкут (ФОТО)

Уже прошел целый месяц как закончилось лето, но теплая погода все не отпускает Крым из своих объятий. И пока погода «даёт добро», керчане не теряют возможности и устраивают своё путешествие по Западному Крыму. Они уже успели посетить красивый и загадочный мыс Тарханкут.

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«Чистое море, красивые скалы и хороший отдых», — только так характеризуют многие отдыхающие мыс Тарханкут

Данный мыс также пользуется большой популярностью у дайверов.

Мыс Тарханкут чарует своими невероятными красотами и невероятной, захватывающей дух атмосферой, которая передаётся даже через фотографии, которыми с нами поделились наши постоянные читатели.

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