Преображение Комсомольского парка: видео с квадрокоптера

На завершающей стадии первый этап реконструкции Комсомольского парка.

В этом году в Керчи приступили к реконструкции еще одной зоны отдыха. На стадии завершения первый этп работ.

«Мы завершаем первый этап. Доделаем плитку. Дальше у нас система прикорневого полива, газон и декоративные деревья», — прокомментировал процесс работ заместитель главы администрации Евгений АДАМЕНКО.

Эта часть реконструкции обходится в 80 000 000 рублей. В следующем году предстоит более масштабная работа, в которую будут входить сложные элементы декора — миниатюра Крымского моста, фонтан и многое другое. Также в Комсомольском парке появится собственная охрана. Она буде следить за ситуацией в зоне отдыха и своевременно реагировать на акты вандализма.

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Реконструкция Комсомольского парка значительно отличается от работы в зоне отдыха в Аршинцево.

«После опыта с Молодежным парком, где в следующем году еще продолжим работы, мы пересмотрели систему выбора подрядчика. Теперь под определенную категорию работ определяется отдельная закупка. То есть под каждый вид работ привлекаются специализирующие компании. Таким образом парком занимаются сразу несколько фирм и каждая должна сделать качественно свою работу», — отметил Евгений Николаевич.

Общая сумма финансирования реконструкции Комсомольского парка — 200 000 000 рублей. При этом, к общему бюджету федеральной программы на благоустройство города керченской администрацией тоже выделяются дополнительные средства.

Первый этап реконструкции Комсомольского парка

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