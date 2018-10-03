При столкновении автобуса с пятью автомобилями на крымской трассе пострадали люди

Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и пяти автомобилей на крымской трассе.

Сегодня на трассе Симферополь-Севастополь рейсовый автобус столкнулся с пятью автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Республике Крым.

Массовая авария произошла в районе села Левадки под Симферополем. Движение по трассе было практически полностью парализовано.

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«По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пятью автомобилями – «Volkswagen», два автомобиля «Nissan», «Chrysler» и «Renault». В результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения, в том числе три пассажира автобуса», — рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

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