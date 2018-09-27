При столкновении автомобилей в Керчи пострадал человек

Вчера вечером в Керчи произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Из социальных сетей стало известно, что автомобилем «ВАЗ» управлял мужчина, который не доехал до своего дома, находящегося на улице Кокорина, буквально десять метров. Когда водитель готовился повернуть налево, получил сильный удар в переднюю часть автомобиля. Произошло это примерно в 18:30.

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«ВАЗ» столкнулся с «Audi», ехавшей на большой скорости, в результате чего оба автомобиля сильно деформированы.

В аварии пострадал водитель «Audi». Сотрудники скорой медицинской помощи увезли его в больницу № 1.

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