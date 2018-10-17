При теракте в Керчи погибло около 10 человек (ВИДЕО)

По предварительной информации, при взрыве в Керченском политехническом колледже погибло около 10 человек, еще более 40 пострадали.
Пострадавшие получили тяжелые травмы головы, живота, нижних конечностей.
По информации очевидцев, взрыв произошел из-за стрельбы на кухне:
«Забежал мужчина с оружием на кухню, начал стрелять, попал в газ и произошел взрыв».
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Студенты, которым удалось спастись, стали очевидцами убийства:
«Когда услышали хлопок, началась паника. Несколько человек спрятались в кабинете. Куратор побежала закрывать дверь и ее убили. Остальные начали выбираться через окна».