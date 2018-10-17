При взрыве в керченском колледже пострадало более 50 человек

Сегодня в одном из керченских колледжей произошла серия взрывов.

Сегодня около 12 часов дня в Керченском политехническом колледже прогремела целая серия взрывов. По неофициальной информации, в здании образовательного учреждения взорвался газ, однако есть подозрения на теракт.

Студенты колледжа сообщили, что от сильного хлопка на двух этажах выпали окна.

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На месте работают сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

Множество пострадавших получили травмы средней тяжести. У одной из девушек травмирована голова, окровавлены ноги.

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