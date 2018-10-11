При запуске ракеты-носителя с экипажем МКС произошла авария

Сегодня, на космодроме «Байконур», во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем произошла авария.

Корабль должен был доставить российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга на Международную космическую станцию (МКС). Третье место на корабле занимал контейнер с грузом. Пуск ракеты был произведен в 11:40 мск. Спустя девять минут после этого диктор сообщил об «аварии носителя». Об этом сообщает Гендиректор «Роскосмос» Дмитрий РОГОЗИН.

«Все живы», — написал он на своей странице в Twitter.

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Экипаж корабля, испытав перегрузку в 6g (при старте космонавты испытывают перегрузку в 1–7g), аварийно приземлился на землю в Казахстане.

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