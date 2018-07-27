Приезжие устроили поножовщину в Героевке: двое керчан в тяжелом состоянии

На пляже в поселке Героевское произошла драка с применением холодного оружия. Двое керчан получили серьезные ранения.

В социальной сети керчанин Владимир КОВАЛЕНКО опубликовал ужасающую новость:

«Вчера сообщили пренеприятнейшее известие! Едва не погиб знакомый парень с нашего завода. Поехал отдыхать в Героевку и теперь лежит в больнице изрезанный и избитый! Со слов его знакомой, Сергей с другом попытались защитить девушек».

Известно, что пятеро мужчин кавказской национальности силой пытались затащить девушек в свою машину. Завязалась драка, в результате которой один из керчан получил ножевое ранение в легкое. Другой — едва не погиб, нож прошел в 2 сантиметрах от сердца.

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Известно, что мужчины добивали уже раненых керчан руками и ногами. Одному сломали верхнюю челюсть.

Эту информацию журналистам КерчьИФНО подтвердили в Следственном отделе. Известно, что подозреваемый задержан, его личность установлена. Этим делом занимается полиция Керчи.

Владимир КОВАЛЕНКО пишет, что керчанам удалось сохранить жизни благодаря правильной и оперативной реакции свидетельницы, которая сразу вызвала Скорую помощь и полицию.

Фото из сети

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