Примерно 160 тысяч крымчан не платят налоги

Около 160 000 крымчан не имеют официальной работы. Такие данные озвучила министр труда и социальной защиты РК Елена РОМАНОВСКАЯ на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

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«Мы не понимаем, где работает 160 тыс крымчан. Это та часть населения, которая находится в тени. Возможно, часть из них не проживает в Крыму или работает на себя нелегально», — отметила министр.

Она рассказала, что с начала года в Крыму было выявлено 18,5 тысяч человек, которые не имеют официального трудоустройства.

«Для каждого субъекта Минтруда РФ и Роструда устанавливается задание по выходу самозанятых из тени. Для Республики в текущем году поставлена задача трудоустроить чуть больше 22 тыс человек, находящихся в тени. На сегодня выявлено 18,5 тыс таких граждан, из которых 18,4 оформили трудовые отношения», — сообщила она.

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