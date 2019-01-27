Пританей разрушается: историческая достопримечательность Керчи под угрозой (ФОТО И ВИДЕО)

Утром сообщалось, что в социальных сетях появились фотографии, на котором изображены руины пританея Пантикапея, оцепленные красно-белой сигнальной лентой из-за угрозы обрушения.

Пританей в греческом полисе был главным общественным зданием. Судя по фотографиям, проход на участок, где он располагается, запрещен.

Пантикапей — это столица Боспорского государства. Он является самым древним городом Крыма и одним из древнейших городов Европы. Руины древнегреческого города — это одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей Керчи, потеря которой для города может стать настоящим горем.

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Сотрудники Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника смогут прокомментировать ситуацию не раньше понедельника, а мы напомним, что не так давно проходил необоснованный ремонт склона горы Митридат, в который вложили миллионы.

Пританей разрушается: историческая достопримечательность Керчи под угрозой