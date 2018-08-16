Приятные скидки к 1 сентября от магазина «Квиточка»!

1 Сентября — особенный день. И взрослые, и дети ждут его с предвкушением. Каждый ребенок сможет поздравить любимого учителя с Днем знаний красивым букетом, ведь цена на них всего от 400 рублей.

Для родителей последняя неделя августа — горячая пора. Надо все успеть и ничего не забыть. Магазин цветов «Квиточка» позаботился о мамах и папах школьников и организовал предзаказ букетов к этому дню.

Но на этом хорошие новости не заканчиваются — на все предзаказанные в «Квиточке» букеты действует скидка 15%!!!

Для удобства покупателей «Квиточка» доставит заказ по городу. И 1 сентября ваш ученик пойдет на урок с великолепным свежим букетом.

Магазины находятся по адресам:

— ул. Ворошилова,4а (+79788948222);

— ул. Пирогова,5 (+79788905222);

— ул.Орджоникидзе,90 (+79788947222);

— ул. Сморжевского 4 (+79180991922).

Сотрудники магазинов «Квиточка» всегда рады видеть Вас!

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