Приятные скидки к 1 сентября от магазина «Квиточка»!

1 Сентября — особенный день. И взрослые, и дети ждут его с предвкушением. Каждый ребенок сможет поздравить любимого учителя с Днем знаний красивым букетом, ведь цена на них всего от 400 рублей.
Для родителей последняя неделя августа — горячая пора. Надо все успеть и ничего не забыть. Магазин цветов «Квиточка» позаботился о мамах и папах школьников и организовал предзаказ букетов к этому дню.
Но на этом хорошие новости не заканчиваются — на все предзаказанные в «Квиточке» букеты действует скидка 15%!!!
Для удобства покупателей «Квиточка» доставит заказ по городу. И 1 сентября ваш ученик пойдет на урок с великолепным свежим букетом.
Магазины находятся по адресам:
— ул. Ворошилова,4а (+79788948222);
— ул. Пирогова,5 (+79788905222);
— ул.Орджоникидзе,90 (+79788947222);
— ул. Сморжевского 4 (+79180991922).
Сотрудники магазинов «Квиточка» всегда рады видеть Вас!