Приём квалифицированного врача-гинеколога в Керчи

В Керчи будет проходить приём квалифицированного специалиста в области гинекологии из Москвы — доктора Потаповой Натальи Сергеевны.

Знакомьтесь, наш врач-гинеколог СMD — Потапова Наталья Сергеевна.

Должность: врач акушер-гинеколог, репродуктолог. Доктор Потапова окончила Ивановскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело».

В 2006 году завершила обучение в клинической ординатуре по специальности «Акушерство и гинекология» на кафедре акушерства, гинекологии и перинатологии ФППОВ Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова МЗ РФ на базе ФГУ «Научного центра акушерства гинекологии и перинатологии» им. В. И. Кулакова.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

— 2007 г. – курсы тематического усовершенствования «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии» на базе ФГУ НЦ АГиП РАМН. — — 2012 г. – повышение квалификации по программе «ВРТ в лечении мужского и женского бесплодия».

— 2014 г. – стажировка в «Prague Fertility Centre» (г. Прага, Чехия) под руководством Daniel Hlinka, MDF.,PhD, Senior EHRE Embryologist.

— С 2007 года Наталья Потапова вела консультативный прием в «Центре иммунологии и репродукции» (г. Москва).

— С середины 2009 года работала акушером-гинекологом в клинике «Альтра Вита» (г. Москва).

— С 2011 по 2013 гг вела прием в русско-французском медицинском центре «Альянс Франсез» (г. Москва) в должности гинеколога-репродуктолога, а также являлась главным врачом центра.

— С 2013 по 2014 гг вела прием как врач-репродуктолог и акушер-гинеколог в клинике «Вита Нова» (г. Москва).

Доктор Потапова имеет большой опыт сотрудничества в проведении совместных программ ЭКО с клиниками Праги и Брно: «Prague Fertility Centre», «Sanatorium Repromeda», коллегиальной работы с французскими докторами в области репродуктологии и гинекологии, работы в акушерском отделении стационара и оперативной гинекологии.

Владеет спектром вспомогательных репродуктивных технологий – программы ЭКО с донорскими ооцитами и суррогатное материнство. Опыт работы в ЭКО – с 2009 года.

Член Европейского общества репродукции и эмбриологии (ESHRE) и участник ежегодных конгрессов Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) и ESHRE.

Запись к врачу на 3,4,5 февраля,

звоните по тел: +7(978) 267 95 07

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