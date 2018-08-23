Пробка из-за аварии на феодосийской трассе

Сегодня на трассе Феодосия-Керчь произошла авария с участием трёх автомобилей.

По словам очевидцев, которые пристали фотографии в редакцию КерчьИНФО, ДТП за селом Луговое Ленинского района произошло из-за несоблюдения дистанции водителем белого микроавтобуса, в результате чего был повреждён автомобиль, ехавший сзади.

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Из-за аварии на феодосийской трассе образовалась большая пробка, которая растянулась на несколько километров вплоть до села Ерофеево.

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