Пробка на 10 километров образовалась на керченской трассе в Приморском из-за ДТП

В поселке городского типа Приморское машины стоят в десяти километровой пробке из-за ДТП, которые произошли сегодня утром. Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальной сети Вконтакте.

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Аварии произошли на трассе Керчь-Феодосия. В первом случае, машины даже опознать сложно, а во втором, участниками ДТП стали «Фольцваген Пассат Б3» и фура. Как видно из фотографии, иномарка влетело прямо под фуру.

О пострадавших и причинах ДТП на данный момент не известно. Движение по трассе Керчь-Феодосия сильно затруднено.

Фото: соцсети

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