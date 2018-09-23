Пробка на Нижнем Солнечном: организовано реверсивное движение

Сегодня на Нижнем Солнечном жители города заметили некоторое затруднение в движении транспорта, а также множество единиц строительной техники.

Сейчас на Нижнем Солнечном затруднено движение, образовалась большая пробка. В связи с чем это произошло, очевидцам не известно, однако возле дороги разместились техника, предназначенная для ремонта дорог.

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По улице запущено реверсивное движение.

Команда КерчьИНФО рекомендует керченским водителям быть осторожными и терпеливыми на дорогах, ведь терпение — залог успеха.

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