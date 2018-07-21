Пробка парализовала трассу «Керчь-Симферополь»

Пробка на 15 километров образовалась в следствии аварии на трассе «Керчь-Симферополь». Об этом РИА Новости Крым стало известно от очевидцев случившегося.
Очевидцы происшествия сообщили, что причиной пробки стала авария с участием военного авто и ВАЗ-2105. Военный автомобиль повредил заднюю правую часть ВАЗа в следствии чего слетел на обочину.
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На данный момент официальной информации о причинах ДТП нет.
Фото: © Скриншот с сайта РИА Крым с видео очевидцев ДТП