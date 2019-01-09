Пробки и затрудненное движение: гололёд в Керчи

Вот и закончились длительные выходные. Город ожил, керчане спешат на работу.

Несколько дней назад Керчь укуталась в белый плед, а у людей появилось праздничное настроение. В первый день после новогодних каникул погода стоит чудесная, однако на дорогах и тротуарах появился гололед.

С утра керчане жалуются на ситуацию на дорогах, ведь от льда их не обработали. Общественный транспорт ходит плохо, абсолютно во всех районах города сильно затруднено движение. Автомобили едут со скоростью от 10 км/ч.

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«Из Аршинцево вообще не реально уехать. Всё стоит. И Льва Толстого, и Орджоникидзе. Голый лёд на тротуарах и на дороге. Я не знаю что будет на подъёме. Страшно ехать», — рассказывает керчанка.

Уважаемые гости и жители нашего города, рассчитывайте своё время и будьте осторожны!